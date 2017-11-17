Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Selçuk Öztürk, Özgür Yıldız ve Atilla Ayyavuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

İKİSİ DE BERAAT İSTEDİ



Öztürk, savunmasında, 20 yıl polis teşkilatında gururla görev yaptığını ve hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek, "Babam çok hasta ve bakacak kimsesi yok. O nedenle beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanık Yıldız ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve bazı sağlık sorunları yaşadığını öne sürdü.

Terör örgütleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını savunan Yıldız " Bu ağır suçlamayı kabul etmiyorum ve vicdanlarınıza bırakıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ayyavuz da severek yaptığı mesleğinde, devlete ve milletine zarar gelecek hiçbir girişimde bulunmadığını, terör örgütü üyesi suçlamasını kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütüne destek olanların, yardım edenlerin, hatta sempati duyanların bile Allah bin defa belasını versin" diye konuştu.

7 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti savunmaların ardından açıkladığı kararda, Öztürk, Yıldız ve Ayyavuz'a, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.