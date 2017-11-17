Savcı Gülmen ile Özakça'nın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ceza almasını talep ederken, tutuksuz yargılanan Acun Karadağ'ın ise üzerine atılı suçlardan beraatine hükmedilmesini istedi.
Savcı, Nuriye Gülmen'in terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasını istedi
17.11.2017 - 16:51 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek için açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Etiketler : Nuriye Gülmen,terör,
520487 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520487.aspx
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