Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Şırnak Bestler-Dereler kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu listede aranan Aze Malazgirt (Aslı Özkaya) ile gri listede aranan Herekol Heşet (Rahmi Ayhan) olduğunu bildirdi.TSK’dan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır Hazro’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrolünde çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist de iki kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca ile birlikte yakalandı. Tunceli Ovacık’ta devam eden operasyonda çıkan çatışmada ise MKP terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.