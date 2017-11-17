Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.Bu kapsamda, bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendi.Hava harekâtında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen barınak, sığınak, silah mevzisi ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.Harekata katılan jetler, emniyetle üslerine döndü.
TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava harekâtı
17.11.2017 - 17:35 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına düzenlenen hava harekâtında, teröristlerin kullanıldığı barınak, sığınak, silah mevzisi ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,hava harekâtı,Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgeleri,PKK,
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