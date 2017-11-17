Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.Bu kapsamda, bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendi.Hava harekâtında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen barınak, sığınak, silah mevzisi ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.Harekata katılan jetler, emniyetle üslerine döndü.