Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Mürüvvet Evyap ilkokulu, ortaokulu, fen lisesi, ve koleji kapatıldı. Peki Özel Mürüvvet Evyap ilkokulu, ortaokulu, fen lisesi, ve koleji neden kapatıldı? Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da 5 okul kapatıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatı tespit edilen okullara yönelik kapatma kararı verildi.

Buna göre, Özel Mürüvvet Evyap anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, fen lisesi ve koleji FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatıldı.