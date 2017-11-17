FETÖ'nün darbe girişiminin planlandığı villadaki toplantılara, Adil Öksüz ile birlikte katıldığı belirlenen örgütün "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar üst düzey sorumlusu" Birol Kurubaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.