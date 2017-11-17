FETÖ'nün darbe girişiminin planlandığı villadaki toplantılara, Adil Öksüz ile birlikte katıldığı belirlenen örgütün "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar üst düzey sorumlusu" Birol Kurubaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri sorumlusu tutuklandı
17.11.2017 - 22:10 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 22:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar sorumlusu Birol Kurubaş tutuklandı.
Etiketler : bilal kurubaş,fetö,adil öksüz,
520538 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520538.aspx
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