İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.