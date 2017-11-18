İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
18.11.2017 - 06:04 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 06:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,PDY,operasyon,gözaltı,
520568 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520568.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER