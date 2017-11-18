Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda, aralarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir ilin ablası Fatma Ş. ile bölgenin il ağabeylerinin danıştığı örgütün üst düzey sorumlusu olan eşi İhsan Ş. ile birlikte biri 1. sınıf, diğeri 4. sınıf emniyet müdürü toplam 9 kişi gözaltına alındı.



Gülen'in iç çamaşırı parçalanmış halde takke içinde bulundu

Operasyonda örgütün önemli isimlerinden Osman A. da gözaltına alındı. Zanlının saklandığı gaybubet evinde yapılan aramada Fetullah Gülen’e ait olduğu ve Pensilvanya’dan getirilen iç çamaşırlarının bir takke içinde seccadenin yanında bulunduğu ileri sürüldü. İç çamaşırlarının kesilerek örgüt üyelerine dağıtıp motivasyon sağlandığı, yakalanan ya da yakalanmış örgüt üyelerinin itirafçı olmalarının önüne geçilmeye çalışıldığı iddia edildi. Ayrıca Osman A.'nın evinde yine çok sayıda örgütün yayın organları ait kesilen makbuzlar ele geçirildi. Zanlının örgütün yayın organlarına vatandaşları abone yapıp parasını da örgüte aktardığı iddia edildi. Daha önceki operasyonlarda da Gülen'in yarım bıraktığı yiyecek, içmediği su, mendili gibi şeylerin örgüt üyelerine dağıtıldığı ortaya çıkmıştı.



"Karı koca 17-25 Aralık'tan bu yana aranıyor"

FETÖ’nün sözde kendi devlet modelini uygulamak istediği ilin ablası olan Fatma Ş. ile eşi İhsan Ş.’nin 17-25 Aralık operasyonunun bir ay öncesinden bu yana arandığı belirlendi. Karı-koca, Adana'da Belediyeveleri Mahallesi'ne yapılan operasyonda yakalandı. Zanlı karı kocanın çok kez ABD’ye gittikleri bir süre burada kaldıktan sonra tekrar geldikleri de ileri sürüldü. Fatma Ş.’nin vali ve vali eşleri ile birlikte koordine ettikleri kermes ve daha değişik etkinliklerde elde ettikleri paraları FETÖ’ye aktardığı, genç kızları örgütle bağlantısı olan erkeklerle evlendirdiği ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan çiftin üzerinde sahte kimlikler çıktı. Zanlıların emniyette sorgusu devam ediyor.