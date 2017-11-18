Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8'i asker 9 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda muvazzaf 7 astsubay, bir uzman çavuş ve bu kişilerden sorumlu sözde "mahrem imam" olmak üzere 9 zanlı gözaltına alındı.Öte yandan, açıklamada DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'sinin 7 Kasım'da tutuklandığı, 3'ünün ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldığı hatırlatıldı.