Bakan Tüfenkci bir dizi programa katılmak üzere geldiği Malatya’da ilk olarak Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, hükümet olarak her zaman ülkenin omurgası olan esnafların yanında olduklarını söyledi.Esnafın her zaman istikrardan ve güvenden yana olduğunu ifade eden Tüfenkci, son olarak 15 Temmuz günü de esnafın FETÖ'nün hain darbe girişiminin fedakarca karşısında durduğunu ifade etti.



Ülke üzerinde her zaman oyun oynanmaya çalışıldığını kaydeden Bakan Tüfenkci, terörle dize getiremedikleri Türkiye’yi ekonomiyi vurarak dize getirmeye çalıştıklarını söyledi. Tüfenkci, "Hatırlayın özellikle 2013 yılında Türkiye'de faizler, döviz kurları düşmüş, borsaya bakıldığı zaman 75 binlerde. Bakıyorsunuz ağaçları bahane ederek Gezi Parkı olaylarını çıkartıyorlar ve bu bir hükümeti devirme eylemi olarak geçiyor. Kim zarar ediyor? Dolar, faizler yükseldi netice itibariyle de kaybeden esnafımız, vatandaşımız oldu" şeklinde konuştu.

"Yeni bir operasyon çekmeye çalışıyorlar"



FETÖ’nün 17-25 Aralık operasyonları ile Türkiye’ye operasyon yapmaya başladığını ifade eden Tüfenkci, "14 Temmuz itibariyle baktığımızda borsa yeniden yükseliyor. Bu sefer de daha kanlı, hain bir plan devreye sokuluyor. 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Ne oldu? Borsa çöktü, dolar faiz yükseldi. Kazanan faiz lobileri, kaybeden millet oldu" ifadelerine yer verdi.



Tüm saldırı ve engellemelere karşı ekonomiyi ayakta tuttuklarını ve borsanın yükseldiğini dile getiren Bakan Tüfenkci, bugünlerde yine sistematik olarak saldırıya geçildiğini aktardı. Tüfenkci, bu sefer de Halk Bankası ve Rıza Sarraf üzerinden bir operasyon çekilmeye çalışıldığını söyleyerek, "Tekrardan borsayı, dövizi hareketlendirerek yeni bir operasyon çekmeye çalışıyorlar. Şunu iyi bilsinler ki biz bu şoklara da bu operasyonlara da asla ve asla geçit vermeyiz. Bu operasyonlara da imkan tanımayız. Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışanlar, terör örgütlerini maşa olarak kullanarak millete karşı operasyon çekenler her defasında karşısında milletimizi gördü. İşte 2019 yaklaşırken bu tür oyunlara bizler her zaman dikkatli olmak zorundayız" dedi.



Malatya’ya yapılan hizmet ve projelerden de bahseden Tüfenkci, Malatya'da kayısı için lisanslı depo yapılacağını söyledi. Lisanslı depoyu yaptıktan sonra Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) kayısının da alınacağını ifade eden Tüfenkci, "Bundan sonra TMO'da inşallah kayısı alımını yapacak. Bu sene depo olmadığı için alamadık ama 2018'de depoyu bitirdiğimizde biz bu noktada TMO'ya kayısı aldırarak üreticimizi sadece ihracatçıların veya diğer tüccarların eline bırakmayacağız, devletin TMO'sunu da devreye sokacağız" ifadelerine yer verdi.



Malatya’da kayısı sıkma veya konsantre fabrikasının da kurulması ile ilgili çalışma yapıldığını belirten Tüfenkci, "Özel bir sektöre, girişimciye inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Biz organizede yer tahsis ettiğimizde hem meyve suyu hem de meyveli keklerle diğer ürünlerle beraber kayısının kullanıldığı bir fabrikayı harekete geçirmiş olacağız" diye konuştu.Toplantıya Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile esnaflar katıldı.