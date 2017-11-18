Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada , "Daha dün NATO tatbikatındaki terbiyesizliği sizde gördünüz. Bazı yanlışlar vardır ki sadece aptallar değil alçaklar yapar. Bu terbiyesizliği çarpık bir bakış açısının dışa vurumu olarak algılıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İl Kongremizin partimize demokratik yaşantımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Rize'nin her meselesini bizzat takip ediyorum. 15 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin tamamına hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Biz ata topraklarımız Rize'den başlayarak dalga dalga Türkiye'nin tamamını zihnimize işledik.

Rize'yi bir başka İstanbul'u bir başka Kars'ından Edirne'sine Mardin'ine kadar her bir şehrimizi ayrı ayrı severiz. Bunun için tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Ama birileri bunu anlamıyor. Allah'ın izniyle bizler de sizleri dünyanın ilk 10 sırasına sokacağız bunun başka yolu yok. Geldiğimizde 26. Sıradaydık ve G-20'ye girdik. Bu bir azmin, inanmışlığın neticesidir. Bunu birlikte yaptık, siz bize biz size inandık. Şimdi hedef, Allah'ın izniyle ilk 10'un içerisine girmek. Yapar mıyız? Eyvallah. Bu ülkeyi bizim başımıza yıkmak için ellerini ovuşturan o kadar büyük bir çevre var ki

Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Ülkemize dört elle sarılacağız. Bu ülkeyi bizim yapan değerlerimize sıkı sıkı sahip çıkacağız ki ayakta kalalım. Milletten ayrılamayız. Öyle bir şey olursa halimiz sadece yaman olmaz, hepten duman olur.

Ordumuzu en güçlü ordu, polisimizi en güçlü poli haline getireceğiz ki saldırıları bertaraf edelim. ekonomimizi güçlü olacak ki önümüzü görebilelim. 2002 Kasım'da göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. 2013'de bitirdik ve IMF bizden borç istedi. Arkadaşlara dedim ki verin. Baktılar ki Türkiye veriyor, vazgeçtiler.

Son günlerdeki değişim söylemimizin bazıları tarafından sanki ilk defa olan bir şeymiş gibi algılandığını görüyorum. Halbuki biz, kendimizi sineye çekme, sorgulama işine yeni başlamadık. En başından beri bu anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü bizim inancımıza göre Allah'tan başka hiçbir varlık layüsel değildir, sorgulanamaz değildir.

"APTALLAR DEĞİL ALÇAKLAR YAPAR"



Hem içerden hem dışarıdan saldırılara uğruyoruz. Türkiye güçlendikçe ülkemize bize olan saldırı güçlenecektir. Daha dün Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği takip ettiniz. Şahsımı ve Gazi Mustafa Kemal'i hedef alan çarpık bir bakış bu Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar.Bu da öyle bir hadisedir. Bu terbiyesizliği NATO içinde varlığını bir süredir takip ettiğimiz çarpık bir bakışın dışavurumu olarak anlıyoruz.

NATO'nun güvenilirliği sorgulanır hale gelmiştir. Biz kendimizi savunmak için s400 almaya kalktığımızda kimileri tarafından ortaya konulan tepki de bu çarpıklıktandır . Başkalarına ses çıkarmayanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye ses çıkarıyorlar. İş Türkiye'ye gelince farklı tavır sergiliyor. Kusura bakmasınlar Türkiye birilerine sorarak karar vermeyecek, milleti ile konuşarak karar verecektir. Kusura bakmasınlar Bunlar Kıbrıs Barış Harekatında ve terörle mücadele döneminde kime ne kadar güvenenebileceğimizi gördük. Bu iş böyle tatbikatlarda terbiyesizlik yapılarak, sonra da özür dileyerek geçiştirilebilecek bir şey değil. Biz S400'leri zaten aldık, iş bitti.

"ŞAHSİ HİMAYEM ALTINDA"



Türkiye yakın gelecekte kendi hava savunma sistemlerini kuracak ve dostlarıyla paylaşacak. Kimsenin bizi elindeki teknoloji gücüyle tehdit etmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizde yürütülen tüm savunma sanayi ve yüksek teknoloji projeleri şahsi himayem altındadır. engellerle karşılşaşan herkese Cumhurbaşkanlığı'nın kapısı açıktır. Hebna edilecek tek bir damla alın terimiz yok. En alçak senaryoyu uyguluyor. Bölgede adeta terör fabrikası kuruldu.

"SEVSİNLER SİZİ BİZ ANLAMADIK"

En alçak senaryoyu uyguluyor. Bölgede adeta terör fabrikası kuruldu. SDG olayında olduğu gibi. Sevsinler sizi biz anlamadık, yuttuk bunu. Artık bunların hepsini biliyoruz. Terör örgütleri ihtiyaca göre devreye sokuluyor. PYD denen bölücü örgüt DEAŞ'la çatıştığı için paraya silaha boğuluyor. Rakka'da DEAŞ'la olan çarpık ilişkiyi saygıyla karşıladıklarını söylediler. Biz bu işlerden biraz anlarız. Ülkemizi ikna ettiklerini sananlara diyoruz ki biz her şeyin farkındayız. Asıl siz yaptıklarınızın sonucunun farkında mısınız? Bakın açık konuşuyorum, bu yaşananlardan sonra terör örgütleri ile mücadele ettiğini söyleyenlere nasıl inanırız ki?

"BAŞKALDIRIYORUZ VE DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DİYORUZ"



Dünya kimsenin tepe tepe kullanacağı kuralların orman kanunlarının hakim olduğu bir yer değildir. Biz bölgemizdeki mazlumlara sahip çıkarak bu çarpık düzene baş kaldırıyoruz ve onun için dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Ecdadımız asırlar boyunca hem kendisine hem insanlığa büyük hizmetler yapmıştır. Biz milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda teslimiyet politikalarını gömdük. Bedeli ne olursa olsun hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Irak'ta Kandil başta olmak üzere ne kadar bataklık varsa kurutacağız. Afrin'i de kurtaracağız. Diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyeceğiz. Körfez'de çıkartılmak istenen kardeş kavgasını söndürmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye'nin ve milletimizin kader Balkanlar'dan Asya'ya kadar bu coğrafyanın yükünü omuzlamaktır.

"2019 SEÇİMLERİ İMTİHAN"



Kaçmayacağız, tam tersine üzerine üzerine gideceğiz. Bu büyük mücadele kritik bir imtihanı hazırlıyor. Bu imtihan 2019 seçimleridir. 2019'u başarıyla geçirmemiz gerekiyor. 2019 Mart ve Kasım'ına hazır mıyız? Milletimizin 2019 seçimlerinde de sorumluluğu bize tevdi edeceğine inanıyorum.