Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Naim Süleymanoğlu 50 yaşında hayatını kaybetti. Naim Süleymanoğlu'nun nesi vardı? Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde sürüyordu fakat az önce gelen bir haberle Süleymanoğlu'nun vefat ettiği öğrenildi. Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı. Naim Süleymanoğlu kimdir, Naim Süleymanoğlu ne iş yapar, nerelidir? NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR? Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdu. Naim Süleymanoğlu haltere 1977 yılında başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.



NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN BAŞARILARI!

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.

Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.









