Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KİDEP projesi kapsamında mevsimlik işçi sigortalılığı ve çocuk işçiliği çalıştayına katılmak üzere memleketi Şanlıurfa'ya gelen SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, pamuk tarlalarını gezdi. İşçilerle ve tarlada çalıştırılan çocukların aileleriyle görüşen Bağlı, işçilere sigortasız çalışmamaları uyarısında bulundu. Tarlada çalıştırılan çocukların aileleriyle de görüşen Bağlı, çocukların tarlada çalıştırılarak eğitimden alıkonulduğunu dile getirdi. Çocukların tarlada çalışmak yerine eğitimlerine devam etmeleri için devlet tarafından maddi destek sağlandığını belirten Bağlı, kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunu ve babasının onu tarlada çalışmaya götürmemesi sayesinde Türkiye'nin en büyük kurumlarının birinin başında olduğunu söyledi. Ziyarette kadınlarla da konuşan Bağlı, kendisine ikram edilen acı biberi yedi.

"Çocukların olması gereken yer okuldur"

Ziyaretler sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın hassas olduğu bir konu çocuk işçiliği. Çocuk işçiliği ile mücadele, o konuda sıfır tolerans olduğu için özellikle arazide çalışan çocuğumuz var mı yok mu, varsa aileleri ile konuşalım, ikna edelim. Çocukların olması gereken yer okuldur, çocuklar tarlada çalışacak işçi değillerdir. Zaten kanunen mümkün olmayan bir durum. Çocukların fiziki ve psikolojik gelişimi için mutlaka eğitim ortamında sağlıklı bir şekilde büyümeleri gerekirken, onları sahada işçi olarak çalıştırmaya müsaade etmeyeceğiz. Bunun için devlet çeşitli teşvikler getirdi. Çocuklar eğer harçlıklarını çıkarmak için çalışıyorlarsa bu konuda devletin zaten belli imkanlar tanıyor bu imkanları mutlaka kullanmaları gerekiyor, kendilerine söyledik. Allah'ın izniyle mevsimlik tarım işçileri daha sağlıklı bir ortamda ve sigortalı olarak çalışmalarını sürdürecekler" dedi.