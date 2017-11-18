Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski millî halterci Naim Süleymanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



MUTLU AĞLAYARAK KONUŞTU: ÇOK BÜYÜK ŞAMPİYONDU

NTV Spor'un yayına bağlanan eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nun ölüm haberinin ardından zorlukla konuşurken, "Çok üzgünüm, başımız sağolsun. Benim için farklı bir insandı, ulaşılmazdı. Çok büyük bir şampiyondu" ifadlerini kullandı.



"İLKLERİN ADAMIYDI"

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski mili halterci Halil Mutlu ayrıca AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.Yaşanan süreçte herkesin dua ettiğini ancak Naim Süleymanoğlu'nu kaybettiklerini dile getiren Halil Mutlu, "Türk ve dünya halteri aynı duygular içindedir. Bu süreçte herkes onun durumunu takip etti. Halterde ilklerin adamıydı." değerlendirmesini yaptı.