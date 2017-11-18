Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Süleymanoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve spor dünyamıza başsağlığı diliyorum."