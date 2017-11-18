Erdoğan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Süleymanoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve spor dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı
18.11.2017 - 17:07 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler : erdoğan,recep tayyip erdoğan,naim süleymanoğlu,
520702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520702.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER