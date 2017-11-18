Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​ABD’ye 19 Kasım 2015’te kaçan Hakan Şükür’ün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks yaşamı dikkat çekiyor.

FETÖ mensuplarının buluşma adresi

Kentin önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” isimli bir kafe-restoran açan Şükür’ün mekanı, bölgedeki FETÖ mensuplarının buluşma adresi haline gelmiş durumda.

Şükür’ün kafesinin bulunduğu lüks bölgede birçok ünlü isim otururken yakınlarında ise Apple gibi birçok teknoloji şirketinin ofis ve satış mağazalarıyla Stanford Üniversitesi gibi önemli merkezler de bulunuyor.

Eşi Beyda Şükür’le birlikte kendisinin de işleriyle ilgilendiği görülen kafenin menüsünde pasta ve börekten kahvaltı çeşitlerine, ev yapımı köfteden salata çeşitlerine kadar farklı ürünler yer alıyor.

Noel süslemeli evinin bedeli 3 milyon dolar

Türkiye’den ABD’ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür’ün halen ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin, bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu görülüyor.

Eylül 2015’ten bu yana kiralanmış olduğu anlaşılan evin aylık kirası ise 6 bin 850 dolar olarak gözüküyor.

Şükür’ün evinin çatı kenarlarında yaklaşan Noel için ışıklı süslemeler yer alırken kapısının önünde ise “Cadılar Bayramı”ndan kalan balkabaklarına rastlanıyor.

Biri üstü açık, üç lüks arabası var

Şükür’ün kirada oturduğu 3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü de dikkat çekiyor.

Hakan Şükür’ün, evi ve kafesinin önünde beyaz renkli son model Lexus ve Mercedes jipler ile Volkswagen binek aracı görüntülendi.

Firari Şükür, üstü açık Volkswagen spor arabası ve lüks Lexus jipini kullanırken ailesiyle birlikte AA objektiflerine takıldı.

Şükür’ün ABD’ye kaçışı

17-25 Aralık süreci öncesinde AK Parti'den istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yer alan Şükür'ün, 19 Kasım 2015'te Atatürk Havalimanından yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

FETÖ'nün “Fildişi imamı” Mehmet Lütfü Ayal, ifadesinde, 17 Aralık'tan bir hafta önce Pensilvanya'ya gidip geri döndüğünü ve Gülen’in, o dönem milletvekili olan Şükür ve diğer birkaç milletvekilinin istifa dilekçesini bizzat kendisinin de bulunduğu bir toplantıda yazdırdığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davası

12 Şubat 2015'te Şükür'ün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek hakkında 4 yıl hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Ancak ABD’de bulunması sebebiyle Şükür, yargılama sürecine katılmamıştı.

Ekim 2016’da Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride bulunduğu tespitine yer verilmişti.

Firari Öz’le aynı otelde tatil yapmışlardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Koza-İpek Holding yöneticileri hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında hazırladığı iddianamede, Hakan Şükür’ün Marmaris'teki Angel's Peninsula adlı otelde, firari eski savcı Zekeriya Öz, hakkında FETÖ'den işlem yapılan eski Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay ile bazı gazeteciler ve iş adamlarının tatil yaptığı belirtilmişti.

Şükür Galatasaray’dan ihraç edildi

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ismi ilk kez 26 Mart 2017’de, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı ve Uşak 2. Ağır Mahkemesinde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın iddianamesinde yer almıştı.

Bu tarihten iki gün sonra 28 Mart 2017’de Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun Erdem ve Şükür'ü, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç ettiklerini açıklamıştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de, 2012 yılında Hakan Şükür'e verdiği fahri doktora unvanını Haziran 2017’de geri almıştı.

14 Temmuz 2017’de Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Şükür’e verilen tüm madalya ve nişanlar geri alınmıştı.

FETÖ’nün ABD'deki elebaşları Şükür gibi lüks içinde yaşıyor

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ üst düzey bir çok üyeside firari Hakan Şükür gibi lüks evlere sahip.

Sosyal medyadaki hesaplarından her fırsatta 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle Türkiye’de yargılanması devam eden FETÖ üyelerinin durumlarına ilişkin ajitasyon ve iftiralar dolu paylaşımlarda bulunan terör örgütünün elebaşları, ABD’de lüks imkanlar içinde yaşıyor.

AA muhabirlerinin ABD'de kamuya açık kaynaklardan elde ettiği bilgiler, bu ülkede yaşayan üst düzey FETÖ mensuplarının iyi standartlara sahip evlerde yaşadıklarını ortaya koydu.

Söz konusu kaynaklarda FETÖ elebaşlarının sahip olduğu veya kira karşılığı oturduğu evlerin en güncel bedelleri de yer alırken, bu evlerin ABD koşullarında bile "ortanın üstü bir yaşam standardına" tekabül ettiği görülüyor.

Gayri menkul zengini "Uzun Cevdet" FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olan ve yıllardır örgütün en tepesinde görev alan Cevdet Türkyolu'nun Pensilvanya ve Florida'da ikişer eve sahip olduğu ve bu evlerin toplam değerinin yaklaşık 900 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

Bu evler dışında çok sayıda iş yerinin de sahibi olan Türkyolu'nun, özellikle Florida'nın Winter Springs bölgesinde okyanusa birkaç dakikalık mesafede yer alan yazlığı bulunuyor.

Geçen yılın ağustos ayında Sakarya'da, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.

Örgüt içinde "Uzun Cevdet" lakabıyla bilinen Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da 1 olmak üzere dört şehirde 39 mülkünün bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.