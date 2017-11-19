Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'ya ait araçlardan oluşan konvoy, dün akşam geç saatlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Kah köyüne girerek, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Halep'in batı kırsalında yeni gözlem bölgesine ulaştı.

Çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, İdlib-Afrin hattında ilerleyerek gözlem görevini yapacağı noktada konuşlandı.

TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor. Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana Anlaşması çerçevesinde yapılan sevkiyatlar, İdlib-Afrin sınır hattında devam edecek.

TSK, 12 Ekim'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal etmeye başlamıştı. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Söz konusu noktalardan ikisi, İdlib'in kuzeyindeki Salve köyü yakınlarda ve Halep batı kırsalındaki Samaan Kalesi yakınlarında kurularak gözlem faaliyetlerine başlamıştı.