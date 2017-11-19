Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta, düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden, 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu'nun cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenazeye HDP'li mlletvekilleri de katıldı.

PKK'nın kadın örgütlenmesi olan YJA Star'ın en tepesinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alırken, 13 Kasım'da Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda öldürülen PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'nun cenazesi, Şırnak'tan Diyarbakır'a getirildi.

HDP'Lİ 3 VEKİL DE TERÖRİSTİN CENAZESİNDE

Yeniköy Mezarlığı'na güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle getirilen terörist Eroğlu'nun cenazesine, HDP Mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk ile yakınları katıldı.

KANDİL'DE HDP HEYETİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başına 4 milyon lira ödül konulan, KCK'nın yürütme konseyi üyelerinden biri olan 43 yaşındaki PKK'lı terörist Hülya Eroğlu, çözüm süreci sırasında Kandil'e giden HDP heyeti ile yapılan bazı görüşmelere de katılmıştı.