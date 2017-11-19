Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Yüzlerce DEAŞ’lı teröristin Rakka’dan çıkması için yapılan anlaşmanın detayları, bir defa daha bir terör örgütüyle savaşmak için başka bir terör örgütünü kullanma politikasının zaafını ortaya koydu” dedi. Amerikalıların, DEAŞ ile mücadeleye odaklandığını ve bu amaçla PKK’nın Suriye kolu olan PYD-YPG’yi silahlandırdığını belirten Kalın, “DEAŞ’ın Rakka ve başka bölgelerde büyük ölçüde yenilgiye uğratılmasıyla beraber Amerika, Türkiye’ye ‘PYD-YPG ile ilişkimiz geçici ve konjonktürel’ diyerek verdiği güvencelerin aksine, bu politikasını sürdürmek için yeni bahaneler aramaya başladı. Yüzlerce DEAŞ’lı teröristin Rakka’dan çıkması için yapılan anlaşmanın detayları, bir defa daha bir terör örgütüyle savaşmak için başka bir terör örgütünü kullanma politikasının zaafını ortaya koydu. Washington’da kimsenin açıkça sormak istemediği rahatsız edici soru ise şu: Serbest bırakılan teröristler, hangi dünya başkentinde intihar bombacıları olarak karşımıza çıkacak?” dedi. Kalın, ABD’nin “DEAŞ Rakka’dan çıkınca PYD-YPG ile bağımızı koparacağız” sözünü tutup tutmayacağını bekleyip göreceklerini de kaydetti. Suriye’nin geleceğinde Esad’ın yeri olmadığını belirten Kalın, “Ruslar ve İranlılar da Esad’ı iktidarda tutmanın Suriye’deki çıkarlarını korumanın bir yolu olmadığını anlamalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 22 Kasım’da Soçi’de gerçekleştireceği üçlü zirvede bu konular ele alınacak. Astana sürecinin bir uzantısı olan bu zirve, Cenevre sürecine alternatif değil, onu tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.