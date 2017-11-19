Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'na veda günü.28 Eylül’den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.Öğle namazını müteakip düzenlenen tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde “Kalbimizdesin” yazıldığı görüldü.Törene Başbakan Binali Yıldırım'ın yanısıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katılıyor.

Cami girişinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Millî haltercimizin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Ahirete bugün yolcu edeceğiz. Merhume Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur" dedi. Öte yandan, caminin çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.