Emniyet Genel Müdürlüğünce Fetullahçı  Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanma  sonucu bina ve araçlarında oluşan zararın karşılanması için örgüt elebaşı  Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 661 sanık hakkında 34 milyon 559 bin 647  liralık tazminat davası açıldı.Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesince görülecek davanın 197 sayfalık  dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü ile bağlı  birimlerin taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen zararın, cuntacılardan  tahsil edilmesi talebinde bulunuldu.Eylemleri nedeniyle davalıların, doğan zarardan müşterek ve  müteselsilen sorumlu oldukları vurgulanarak mahkemeden kurumun lehine 34 milyon  559 bin 647 lira maddi tazminata hükmedilmesi istenildi.Dilekçede, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları  beklenmeksizin davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak  ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edildi.

"Teşkilatımız ilk kez böyle bir zarara uğradı"

15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğünün, darbecilerin kontrolündeki  savaş uçakları, helikopterler ve tankların hedefi olduğu hatırlatılan dilekçede,  darbe karşıtı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile emniyet güçlerinin  milli iradenin yanında yer alarak halkla birlikte darbeyi püskürttükleri  vurgulandı.Darbecilere karşı direniş sırasında şehit ve gazilerin olduğu  hatırlatılan dilekçede, aynı zamanda cuntanın silahlı saldırısı sonucu Ankara ve  İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki emniyet birimlerinin birçok  taşınır ve taşınmaz mallarının ağır zarar gördüğü, bir o kadarının da kullanılmaz  hale geldiği ifade edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki  şube binaları, bilgi işlem  merkezleri, plaka tanıma sistemleri ve MOBESE'ler ile 186 farklı modeldeki aracın  ağır hasar gördüğü belirtilen dilekçede, 55 aracın ise kullanılamaz hale geldiği  kaydedildi."Teşkilatımız, tarihimizin ve demokrasimizin hiçbir döneminde olmadığı  şekilde büyük maddi zarara uğramıştır" ifadesi kullanılan dilekçede, davalıların  darbe girişimi sırasında üstelendikleri rollerine ilişkin açıklamalara yer  verildi.

 Dilekçede, bir numaralı davalı örgüt elebaşı Gülen'in darbe  girişiminin planlayıcısı olduğu ve emrini verdiği belirtilerek, "Davalı Fetullah  Gülen'in, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemleri koordine etmesi,  emir ve talimat vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve iş birliği içinde  bulunması, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle  ilgili darbeyi yönetip organize edenlere, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz vasıtasıyla  emirler vermesi nedeniyle sorumlu olduğundan meydana gelen bütün zarar ve  ziyandan sorumluluğu bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Davalı 661 kişi, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Genelkurmay  Başkanlığı Karargahı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel  Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile 28. Mekanize Tugayı'ndaki darbe  girişimi eylemleri nedeniyle görülen davalarda sanık olarak yer alıyor.

Tazminat davasında adı geçen, FETÖ'nün sivil imamlarının da aralarında  bulunduğu isimlerden bazıları şöyle:

"Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Akın Öztürk, Mehmet Dişli,  Mehmet Partigöç, Hakan Evrim, Nurettin Oruç, Harun Biniş, Hakan çiçek, Ahmet  Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Murat Aygün, Ali Kalyoncu, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz,  Cemil Turhan, Kubilay Selçuk, Muhsin Kutsi Barış, Muzaffer Düzenli, Osman Kardal,  Osman Ünlü, Özcan Karacan, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş,  İlhan Talu, Orhan Yıkılkan, Ömer Faruk Harmancık, Ramazan Gözel, Semih Terzi  (mirasçıları), Sinan Sürer, Hakan Karakuş, HASAN Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azametli,  Müslüm Macit, Lale Işık, Ahmet Cebel, Fevzi Kılıç, Emre Ateş, Doğan Öztürk, Erhan  Caha, Savaş Kabaklı."