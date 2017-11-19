Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,  "Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda  olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var." dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında Gündeme ilişkin  açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

"Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu  Sarıeroğlu, taşeronun Ak Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli  olmadığını,  geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra  disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika  üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1  Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin  olduğunu bildirdi.Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara  başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye  Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma  Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü  alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir  alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle  ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını  Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler  doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili  Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir  çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip  tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda  bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde  Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı  arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin  kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

"İstihdam konusu öncelikli maddemiz"

Bakan Sarıeroğlu, "Kadroya kademe kademe bir geçiş mi olacak?"  sorusuna, "Bekleyen kitle çok fazla olduğu için ağzımızdan çıkacak bir kelime  farklı yankılar uyandırabiliyor. Her şey tam netleşmeden paylaşmak burada doğru  değil. Çünkü tekrardan sunacağımız mekanizmalarımız var, onay alacağımız  mekanizmalarımız var." karşılığını verdi."Kadınların istihdamına" yönelik bir sorusu üzerine Sarıeroğlu,  istihdam konusunun şu an en öncelikli gündem maddeleri olduğunu, kadınların,  gençlerin ve engellilerin istihdamlarına yönelik hedefler koyduklarını söyledi.Sarıeroğlu, ayrıca Türkiye'nin atlattığı onca badireye rağmen son 10  yılda, Avrupa Birliği'nde en fazla istihdam artıran dördüncü ülke konumuna  geldiğini, istihdam seferberliği kapsamında şu anda 1 milyon 755 bin kişiye iş  imkanı oluşturulduğunu kaydetti.