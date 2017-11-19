​Alınan bilgiye göre, emniyet ve istihbarat birimleri, terör örgütü  PKK'nın kırsal kadrosunda yer alan Sanamalı'nın sansasyonel eylem için kısa süre  önce İstanbul'a geldiğini belirledi.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen teröristin fotoğrafları basınla paylaşıldı.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki terörist aranıyor

Yetkililer, şüpheliyi gören vatandaşları, polise ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki terörist aranıyor

Bu arada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek  sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Sanamalı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişinin  yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki terörist aranıyor