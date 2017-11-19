Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Rıza Sarraf üzerinden oynadığı oyuna sert tepki gösterdi. Bozdağ, "FETÖ'nün başarısız hukuk darbesi girişiminin ABD üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülmesinden başka bir şey değildir." diye konuştu.

"BU DAVA SİYASAL BİR DAVADIR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Son günlerde ABD'de devam eden bir dava da bizim ana gündemlerimizden biri haline ağırlıklı şekilde gelmeye başladı. O da nedir? O da şu Rıza Zarraf üzerinden yürütülen soruşturma ve açılan dava. Buradan çok net bir şekilde söylüyorum; bu dava siyasi bir davadır, hukuksal hiçbir altyapısı ve dayanağı yoktur. FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de yapmak isteyip de başaramadığı, başarısız hukuk darbesi girişiminin ABD üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülmesinden başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.