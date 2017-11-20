Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak-İran sınırında 12 Kasım'da yaşanan 7,3'lük depremin hemen ardından harekete geçen Türk Kızılayı ve AFAD, bölgeye şimdiye kadar 66 tırlık insani yardım malzemesi sevk etti.

AFAD'a bağlı bir ekip bugün, depremin en çok etkilediği Halepçe'de evleri ağır hasar gören ve çadırlarda kalmak zorunda kalan 150 aileye gıda yardımında bulundu.

AFAD Teknisyeni Erdoğan Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yardım elini dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün Halepçe ilçe yetkilileri tarafından belirlenen 150 aileye gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri dağıttık. Önceki günlerde de gerek Derbendihan gerekse Halepçe'ye bağlı köylerde gıda, çadır, battaniye gibi pek çok insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." diye konuştu.