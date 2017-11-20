Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığında üsteğmen olarak görev yaparken FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Hüseyin G., memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gelince burada yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüseyin G. hakkında "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Vezırköprü M Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Hüseyin G. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Hüseyin G.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.