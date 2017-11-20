Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı, Türkiye’nin birçok bölgesinde cephelerin açılmasına ve halkın savunmaya geçerek güçlü bir iradenin gösterilmesine sebep olmuştu. Eskişehir’in Çifteler ilçesinde de bu yaşanan savaşın izleri hala sürüyor. Çiftelere bağlı Belpınar Mahallesinde, Kurtuluş Savaş’ı yıllarını ait mevzilerin olduğunu belirten halk, burada Yunanlılar ile savaşıldığını ve siperlerin o dönemden kaldığını iddia ediyor. Havadan çekilen görüntüler de siper olduğu söylenilen hattı kanıtlar nitelikteyken, dağı çevreleyen bir çizgi halinde gözüken mevziler, o zorlu yılları daha iyi anlamasına sebep oluyor. Zamanla bir bölümü kapanan siperleri, köyde yaşayan halk dedelerinden duyduğu hikayelerle daha iyi biliyor.



“Bu daha önce bir yazarın kitabında da bahsi geçen siperler”

Çifteler ilçesine bağlı Belpınar Mahallesinde yaşayan İnşaat Mühendisi Fuat Demircan, 2013 yılında koyun güderken siperleri fark ettiğini ifade etti. Eğitimini aldığı mühendislik mesleğini yerine çobanlık yapan Demircan, bu siperlerin bir yazarın kitabında da geçtiğini söyleyerek, "Daha önceden ihtiyarlarımızdan duyuyorduk. Ben hiç gelip buraları gezmemiştim. 2013 senesinde koyun güderken baktım bir sürü siperler var. Bir tek burada değil, hemen hemen bütün tepeleri dolaştım. Neredeyse bütün tepelerde o zamandan kalma siperler var. İlk geldiğimde baktım çukurlar ve taşlar var. Kendi kendime herhalde bunlar savaştan kalma siperler olması lazım diye düşündüm. Tabii bu daha önce bir yazarın kitabında da bahsi geçen siperler. Köyümüz Çiftelere ilçesine bağlı Belpınar köyü. Kurtuluş Savaşı’nda Yunan ordusu köyümüze gelmiş. Buradan da Polatlı’ya doğru gitmişler. O zamanlar tabii köyde yaptıkları zulümleri büyüklerimiz anlatıyordu. Benim babamın bir amcası Kurtuluş Savaşı’nda askerin vurduğu dipçikle vefat etmiş. O zamanlar tabii bizim yaşlılarımız hep savaşta bulunmuşlar. Bu siperlerde savaşan büyüklerimiz yok. Başka cephelerde savaşmışlar. O yüzden köyümüzden bu cephede savaşan biri olmamış. Siperler bu gördüğünüz bütün tepelerde bulunur. Mutlaka başka köylerde de vardır. Benim bildiğim sadece bu köydeki siperler. Başka da bildiğim yok” dedi.

