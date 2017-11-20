Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Konferans Salonunda, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Meclis Başkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde, 81 ilden Çocuk Hakları Komitesi temsilcilerinin katılımıyla, 18. Ulusal Çocuk Forumu gerçekleştirildi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, burada yaptığı konuşmada, ülkelerin gelişmişliğinin sadece ekonomik güç veya zenginlikle ifade edilemeyeceğini, müreffeh toplumun temel unsurlardan birinin de çocuğa verilen önem ve değer olduğunu belirtti. Kaya, çocukların bakımı ve korunmasının bir toplumun geleceği bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de çocuk hakları konusunda 15 yılda önemli ilerlemeler sağlandığına işaret eden Kaya, Türkiye'nin düzenlemelerinde BM Çocuk Hakları Sözleşmesini esas aldığını söyledi.Aileye Dönüş Ve Aile Yanında Destek Programını 12 yıl önce hayata geçirdiklerine dikkati çeken Kaya, program sayesinde ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya ihtiyacı olan 105 bin çocuğu ailesinin yanında desteklediklerini ve çocukların ailelerinden kopmadan yaşamasına imkan sağladıklarını aktardı.Çocukların, dili, dini, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrıma tutulmadan BM sözleşmesindeki tüm haklara sahip olduğuna işaret eden Kaya, Türkiye'de çocukların haklarından faydalanmaları konusunda önemli başarılara imza attığını vurguladı.Dünya Suriye'deki çocukların katledilmesine seyirci kalırken Türkiye'nin bu çocuklara kapısını açtığını belirten Kaya, Türk çocuklarının da bombalardan kaçan çocuklara ev sahipliği yaptığını dile getirdi.Türkiye'deki 3,2 milyon Suriyelinin yüzde 51'inin çocuk olduğuna işaret eden Kaya, Türkiye'nin Suriyeli çocuklara aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri için destek verdiğini belirtti.

Bunun için tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Bakan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bize verilen sözlerin de bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. AB, Türkiye'ye Suriyeliler konusunda vereceğini taahhüt ettiği desteğin, 3,3 artı 3 milyar avronun henüz sadece 800 milyon avrosunu sunmuş bulunuyor. Daha fazla Suriyeli çocuğun haklarına sahip bir şekilde hayat sürdürmesi için tüm dünyanın üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyadaki çocukların aynı haklara sahip olduğunu ve tüm dünya çocuklarının eşit, adil bir şekilde yaşama hakkı olduğunu, savaşların bir an önce son bulması umuduyla bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çocukların, kendilerine ve geleceklerine yönelik söz söyleme hakkı vardır. Bu alanlara ilişkin karar alma mekanizmalarında bu fırsatın kendilerine sunulması gerekir. Bu forum ile sizler de kendi geleceğiniz adına söz söyleme fırsatı buldunuz."