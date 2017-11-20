Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski jandarma üsteğmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Gültekin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla katıldı.Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock tespit edilen Gültekin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.Gültekin'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.