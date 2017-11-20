Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı'nda ABD'den gelen "SATIE" isimli gemide yapılan aramada, aralarında glock marka tabancaların da bulunduğu 47 silah ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen konteyner X-Ray taramasına sevk edildi. Konteynerdeki iki otomobil detaylı arandığında, "hayalet silah" olarak bilinen glock marka tabancaların da aralarında yer aldığı, 6'sı uzun namlulu, 41'i tabanca olmak üzere 47 muhtelif marka silah bulundu. Olayla ilgili ithalatçı şirket yetkilisi dahil 4 kişi gözaltına alındı.