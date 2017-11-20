Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında dün gece Rasim Ozan Kütahyalı kendisine yapılan şaka sonrası akıllara durgunluk veren bir söz söyledi.

Kütahyalı kendisine yapılan şakayı küfürlü bir benzetme yaparak nitelendirdi. Kütahyalı'nın bu sözü izleyenleri şoke ederken sosyal medyada Boşnaklardan ifadelere tepki yağdı. Melih Gökçek'in annesinin Kosovalı, eşi Nevin Gökçek'in ise Boşnak kökenli olduğunu hatırlatan Boşnaklar, Gökçek'e de özür çağrısı yaptı.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şu şekilde: