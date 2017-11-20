Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnterfaks ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığına ait TU-154M nakliye uçağı Moskova yakınlarındaki “Çkalovsk” askeri üssünden havalandıktan sonra Karadeniz ve Türkiye üzerinden uçuşunu gerçekleştirerek Suriye’nin Lazkiye bölgesinde yer alan Rus Hmeymim hava üssüne iniş yaptı.

Rus TU-154M uçağının Savunma Bakanlığına ait olmasına rağmen kargo yükü taşıdığına dikkat çeken askeri uzmanlar, “Türkiye Rusya’ya hava sahasını açmış olmasına rağmen, Suriye’deki terörist hedefleri bombardımana çıkan savaş uçakları yine de İran ve Irak hava sahalarını kullanmaya devam ediyor” notunu da düştü.