Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Kurmay Başkanı Hulûsi Akar, Kanada'da yapılan 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katıldı. Konuşma öncesinde forumun Twitter hesabında paylaşılan fotoğraf tartışma yaşattı.

NATO, TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili olarak özür dilemişti.

“Halifax The Forum” isimli Twitter hesabından Hulûsi Akar'ın FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi sonrası 17 Temmuz'da çekilen ve boğazında kemer izi olan fotoğrafı paylaşıldı.

Seçilen fotoğrafın bilinçli olarak seçildiği ve bunun bir mesaj olduğu iddia edildi. Twitter kullanıcıları fotoğrafa tepki gösterdi.

Tepki, Genelkurmay Başkanı Akar fotoğrafını kaldırttı!

Kanada’daki 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar’ın 17 Temmuz'daki çekilen ve boğazında kemer izi olan fotoğrafının formun Twitter hesabından paylaşılması tepki çekmişti... Gelen eleştiriler üzerine o tweet silindi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kanada'da düzenlenen 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katıldı. Akar’ın konuşmasından önce forumun onaylı Twitter hesabında paylaşılan fotoğraf dikkat çekti.

Şimdi kaldırılan mesajda, Akar'ın darbe girişimi sonrası boğazında kemer izi olan fotoğrafı yer alıyordu.

İşte Halifax The Forum isimli Twitter hesabından 18 Kasım tarihinde paylaşılan o fotoğraf ve tepkiler: