Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütünü gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullanan çok sayıda şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Konya, İstanbul, Kırıkkale, Diyarbakır ve Tunceli’de eş zamanlı operasyon yapıldı. 6 ilde yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.