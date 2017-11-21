Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnnovera Genel Müdürü Gökhan Say'ın açılışını yaptığı zirveye telekonferansla Rusya'dan bağlanan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, "Gelecek Nesillerin Özel Hayatının Korunması ve Sorunlarının Çözülmesi" başlıklı bir konuşma yaptı.

Snowden, Rusya'daki hayatından bahsederek, kaldığı yerin kirasını kendisinin ödediğini söyledi.

Burada bir şeyler satın alması durumunda daha kolay izlenebileceğini ifade eden Snowden, bir yerden bir yere gitmek için otobüs kullandığını, çalışmalarına Rusya'da da devam ettiğini belirtti.

Snowden, İnsanların Özgürleştirilmesi Vakfı'nda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Dünyada, basın özgürlüğü ve hakları konusunda global bir karanlık dönemde yaşıyoruz." dedi.

Herkesin kendisine Rusya'da yaşadığını hatırlattığını dile getiren Snowden, aslında internet odaklı bir hayat sürdüğünü ifade etti.

"CIA’ya karşı gizli sadakatim falan yok"

Amerikan Merkezî Haber Alma Teşkilatı (CIA) veya Rusya'daki KGB için çalıştığına yönelik bazı iddiaların hatırlatılması üzerine Snowden, şöyle devam etti:

"Şöyle bir gerçek var. Ben asla Amerikan hükûmeti için çalışmayı bırakmadım. Bana para ödediklerinden değil. Benim misyonumdan dolayı. Ben istihbarat ajanslarını yıkmak, yerle bir etmek istemiyorum. Eğer hasar vermek isteseydim, hasar vermem çok kolay olurdu ama benim denediğim aslında Amerikan toplumunun üzerine kurulduğu değerleri korumak. Anayasamızın kurallarını korumak ve yoldan sapıldığı zaman bizi tekrar yola sokmak. Böyle CIA’ya karşı gizli sadakatim falan da yok. Benim kamuya karşı, ülkemin insanlarına karşı sadakatim var.”

Kendisini "kahraman" olarak tanımlamadığına dikkati çeken Snowden, insanları diğerlerinden farklılaştırmanın çok doğru olmadığını kaydetti.

Snowden, bugüne kadar terörist faaliyetler konusunda birçok soruşturma geçirdiğini fakat hiçbir şekilde kimseye zarar vermediğini söyledi.

"Hiçbir şeyi tek başıma ifşa etmedim"

Hiçbir şeyi tek başına yapmadığını gazetecilerle ve basın organları ile çalışarak bu çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydeden Snowden, belgelerin yayınlanması konusunda tarafsız davrandığını söyledi.

Snowden, bu belgeleri yayın organlarına verdiğinde, gazetecilere hükûmetle konuşma önerisinde de bulunduğuna dikkati çekerek, ''Hükûmetler kalkıp bu belgeler için 'uydurma' diyebilirdi. 'Snowden yalan söylüyor' diye kendilerini savunabilirlerdi.'' ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şeyi tek başıma ifşa etmedim." savunmasını yapan Snowden, şunları kaydetti:

"Belki ben bir hata yaptım. Belki ben ne yaptığımı bilmeden bu işlere kalkıştım. Tam bu noktada ben gazetecilerle birlikte çalıştım. Çünkü yapacağım hataları, yanlışları ancak böyle minimalize edebilirdim. Bir hata oluşacaksa o hatanın ağırlığını hafiflettim. Bu yüzden, gazetecilerle çalıştım. Ben, yanlış olduğunu düşündüğüm faaliyetlerle ilgili kanıt topladım ve bunları gazetecilere sundum. Ben, hiçbir dokümanı kendi kendime açıklamadım, ifşa etmedim. Bunların hepsini gazetecilere sundum. Dünyanın en güvenilir gazetelerine, basın organlarına gittim. Belgeleri sundum ve onlara, 'Bunları açıklayabilirsiniz.' dedim. Ama şunu da söyledim, isterseniz açıklamayabilirsiniz de. Haber değeri olduğunu düşünüyorsanız yayınlayın. Kamu yararına olduğunu düşünüyorsanız yayınlayın."