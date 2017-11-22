Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığındaki görevlerinden  ihraç edilen 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılardan 17'si gözaltına alındı.Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.