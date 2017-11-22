Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Köln kentinde "Forum Colonia e.V", Offenbach kentinde ise "Time To Help e.V" dernekleri vasıtasıyla Türkiye'de tutuklu bulunan FETÖ mensupları için başlatılan yardım kampanyalarında Türkiye karalanarak yardım talep ediliyor. Türkiye'de 57 bin 885 kişinin haksız yere tutuklu olduğunu, tutuklulardan 18 bin 262 kişinin kadınlardan, 668'inin de çocuklardan oluştuğunu söyleyen FETÖ mensupları, "Tutuklulara ve tutuklu ailelere yardın edin" çağrısı yapıyorlar. Hapiste tutuklu bulunanların işkenceye maruz kaldıklarını ve 0-6 yaş arasındaki çocukların içeride oyun alanları olmadığını öne süren FETÖ mensupları, Türkiye aleyhinde açıklamada bulunan Alman yazarların haberlerine ve bazı insan hakları örgütlerinin Türkiye ile ilgili yayınladıkları raporlara yer vererek, yardım kampanyalarını Türkiye'yi karalama kampanyasına dönüştürdüler.