Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.Sanatoryum Rus'ta basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 15.50'de başladı.
Erdoğan ve Ruhani bir araya geldi
22.11.2017 - 15:56 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Soçi'de Sanatoryum Rus'taki görüşmesi saat 15.50'de başladı.
Etiketler : erdoğan,ruhani,iran,türkiye,
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