Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli Gişeleri yakınında yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Mustafa K. idaresindeki otomobili durdurdu.

Aynı zamanda LPG'li olan otomobilin benzinle çalışmaması üzerine polisler bu aracı detaylı arama için polis merkezinin bahçesine çektirdi. Narkotik köpeği Zoro'nun da kullanıldığı aramalarda, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 22 kilogram eroin bulundu.

Sürücü Mustafa K. ile araçta bulunan Hüseyin A, Burak Evrim E. ve İhsan E, polis tarafından gözaltına alındı.