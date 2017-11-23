Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmaİl KAPAN SOÇİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı tarihî nitelikteki Suriye konulu üçlü zirve dün yapıldı. Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen zirvede liderler, ülkenin geleceğinin şekilleneceği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için fikir birliğine vardı.

Üç lider, toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



KONGRENİN YERİ DE SOÇİ

İlk sözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aldı. “Türk ve İranlı liderlerin, Suriye krizinin çözümüne ilişkin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi fikrini olumlu karşılamış olmalarını memnuniyetle ifade etmek istiyorum” diyen Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, İran ve Rusya arasındaki zirvede, Suriye’nin sosyal ve ekonomik açıdan yeniden inşasını istişare ettik. Üç ülke, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Atılacak adımlar belirlenmiştir. Ülkelerimizin dışişleri, savunma bakanlıkları ve diğer gerekli kurumlarına, Soçi’de yapılacak bu kongrenin tarihinin ve yapısının şekillendirilmesi için talimat verildi.”



YENİ ANAYASA YAPILACAK

Putin’in ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise şunları kaydetti: “Bu zirvede, üç ülkenin (Türkiye, İran ve Rusya) sergilediği ortak çalışma, Astana’da gerginliği azaltma bölgeleri konusunda elde edilen başarıda olduğu gibi, Suriye’deki barış ve istikrarın oluşması için zemin hazırladı. Amaç, burada oluşacak Ulusal Diyalog Kongresi’nde, bütün aktif partiler, Suriye’ye karşı ve hatta Suriye taraftarı olanlar bir araya gelerek, ülkenin geleceğini müzakere etmeleri. Bu kongrede yeni anayasa için zemin oluşacak ve yeni anayasa için özgür ve adil bir seçim yapılacak. Bu, bütün bölge için barış ve istikrar getirebilir. Barış ve istikrar için yeni bir adımın atılmasından dolayı çok mutluyum ve umuyorum ki gelecekte güvenli ve özgür bir seçimin yapılmasına şahit olalım. Suriye’de bunları görmek için umutluyum.”



AFRİN TEMİZLENMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da uzlaşmayı ifade ederken terör örgütlerinin dışlanmasının önemine vurgu yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

“Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüyle ülkemizin millî güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Millî güvenliğimize kasteden bir terör örgütüyle aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz. 2254 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı’nda tanımlandığı üzere, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak hususunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz. Bugünkü (dünkü) ortak açıklamamız, iş birliğimizin esaslarını yansıtan ilk adımdır ancak bu çabanın başarısı başta rejim ve muhalefet olmak üzere tarafların tutumuna bağlıdır. Vardığımız noktanın özellikle Suriye’nin barış ve istikrara yeniden kavuşması ve halkın acılarının dindirilmesi için bir umut ışığı teşkil edeceğine inanıyorum. Tabii İdlib sorununun çözülmesi, Afrin’deki olumsuzlukların giderilmesi inanıyorum ki Suriye sürecindeki bu olumlu gelişmelerin önemli atlama taşları olacaktır. Ülkelerimiz arasındaki bu verimli iş birliğinin tüm bölgeye olumlu etki yapmasını, bölgedeki gerginlikleri ve mezhebi ayrışma riskini azaltmasını ümit ediyorum. Uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum.”

İşte Suriye masası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya’nın Soçi şehrinde “Suriye” konulu zirvede buluştu. Saat 16.40’ta başlayan üçlü zirve yaklaşık 2 saat sürdü. Öncesinde ise liderlerden önemli mesajlar geldi. Üçlü verilen pozun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu üçlü zirve Suriye’de akan kanın artık tamamen durması, yıllardır yaşanan trajedinin son bulması bakımından son derece önemli. Geldiğimiz nokta önemlidir ama yeterli değildir. Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmelerinin müspet sonuçlarına dünya şahit olmuştur. Burada bugün kritik kararlar alacağımıza düşünüyorum” dedi. Sanatoryum Rus’ta yapılan zirve öncesi Rus lider Putin de, “Türk ve İranlı liderlerin üstlendikleri rol olmasaydı Suriye’de askerî sürecin sonlanması mümkün olmazdı. Suriye’de artık siyasi çözüme yönelik yeni bir aşamaya geçildi. Siyasi çözüm, Cenevre süreciyle tamamlanacak. BM kararına uygun olarak etnik uzlaşı sağlanmalı. Suriye’deki bütün taraflar masaya oturmalı” ifadesini kullanarak iki ülkeye teşekkür etti.