Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atabeyler davasında 5 yıl tutuklu kalan Yüzbaşı Murat Eren hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Murat Eren, yargılandığı Atabeyler davasında "gizli belgeleri açıklamak" suçundan orduyla ilişkisi kesilmiş ve tutuklanmıştı. Sahte dijital belgeler nedeniyle hapse giren tüm askerler serbest kalıp Eren'i yargılayan hakim ve savcılar açığa alınmasına rağmen Eren 5 yıl boyunca tutuklu kalmıştı. Yeniden yargılanmak için Yargıtay'a başvuran Eren, geçen yıl tutuklu bulunduğu Kartal Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Tahliye sonrası konuşan Eren, "Devletime küsmüyorum, çağırırlarsa tekrar gideriz çünkü ben üniforma aşığı bir insanım" ifadelerini kullanmıştı.