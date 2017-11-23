Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finike Belediyesi'nin MHP'li meclis üyeleri Ertürk Yazar, İsmail İsen ve Arif Çetin, MHP'li eski ilçe başkanları Bayram Erkol, Arif Ertuğ ve Ömer Özdemir ile üyelerden oluşan 60 kişi MHP'den istifa kararı aldı. Grup, İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini vermeden önce, hükümet konağı önünde istifa gerekçelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayarak açıklama yapan MHP eski Finike İlçe Başkanı avukat Bayram Erkol da 40 yıldır görev yaptıkları, zirveye çıkarmak için çaba sarf ettikleri partilerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.