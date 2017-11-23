Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada, "Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir." dedi.

"BİR SUÇLUNUN KORUNMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Gül "Örgüt elebaşı Gülen'in kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verdi..