Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Ekipleri yapmış olduğu çalışmada örgütün Sürmene, Of ve Çaykara ilçelerinden sorumlu imamı ile eşini yakaladı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında gözaltına alının Siirt nüfusuna bağlı öğretmen Ş.K. ile eşi G.K., Trabzon Emniyet Müdürlüğü KOM şubedeki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne gönderildiler.
Trabzon'da 3 ilçenin 'FETÖ imamı' tutuklandı
23.11.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yapmış olduğu çalışmada 3 ayrı ilçeden sorumlu FETÖ/PDY’nin imamını ve eşini yakaladı.
Etiketler : Trabzon,fetö,
522033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522033.aspx
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