Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Ekipleri yapmış olduğu çalışmada örgütün Sürmene, Of ve Çaykara ilçelerinden sorumlu imamı ile eşini yakaladı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında gözaltına alının Siirt nüfusuna bağlı öğretmen Ş.K. ile eşi G.K., Trabzon Emniyet Müdürlüğü KOM şubedeki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne gönderildiler.