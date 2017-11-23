Tan hakkında 17,5 yıldan 38,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tan ve avukatının hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin kabul kararının okunmasıyla başladı. Tan kendisine yöneltilen suçlamalara karşı yaptığı savunmada, politikalarını benimsemediği için 2013 yılında DTK'dan istifa ettiğini ancak bunun DTK'nın yasa dışı bir kurum olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
Tan’ın savunmasının ardından tanık olarak bir polis dinlendi. Tan’ın avukatının yaptığı savunma sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.
HDP’li Altan Tan hakkında açılan dava ertelendi
HDP’li milletvekili Altan Tan hakkında ‘örgütün destekçisi olduğunu belli edecek şekilde propagandası yapmak’, ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’ gibi suçlardan 17,5 yıldan 38,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ertelendi.
Tan hakkında 17,5 yıldan 38,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tan ve avukatının hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin kabul kararının okunmasıyla başladı. Tan kendisine yöneltilen suçlamalara karşı yaptığı savunmada, politikalarını benimsemediği için 2013 yılında DTK'dan istifa ettiğini ancak bunun DTK'nın yasa dışı bir kurum olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
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