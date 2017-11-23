Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece yarısı 6 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.Bağcılar, Küçükçekmece, Ümraniye ve Bayrampaşa gibi merkez ilçeler ile Beylikdüzü ve Pendik’te 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü Türk 16’sı yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, daha önce Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında yer aldığı öğrenilirken, bazılarının eylem için örgütten talimat bekledikleri kaydedildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.İstanbul Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.