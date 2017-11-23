Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da Polis Akademisi Başkanlığı ve 2. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu’nda ‘Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ’ başlıklı sempozyuma katılan Trump’ın eski Seçim ve Kampanya Danışmanı Theodore Roosevelt Malloch, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi hakkında açıklamalarda bulundu. Malloch, Türkiye'nin bir sürü kanıt sunmasına rağmen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusunda ABD’nin dış işleri bakanı ve adalet bakanlığının yavaş hareket ettiğini kaydetti. Türkiye ile ABD’nin çok iyi müttefik ülkeler olduğunu kaydeden Malloch, "Buna rağmen ABD, Türkiye’nin çok makul bir isteğini yerine getiremedi" dedi. Sebep olarak dönemin ABD Büyükelçisi John R. Bass’ı hedef gösteren Malloch aynı durum ABD’de olması halinde ise "Biz olsak kellesini isterdik" ifadesini kullandı.

"Türkiye’yi bu yoldan geri çevireceğiz"

Malloch, son dönemde yaşanan krizlerle Türkiye’nin Rusya ve İran’a yakınlaştığını söyledi. Türkiye ile uzun vadede sağlam ilişkiler oluşturulması gerektiğini kaydeden Malloch, "ABD ve Türkiye ilişkilerinin bozulmadan bunun yapılması gerekiyor. 10 yıllardır böyle devam ediyordu, 10 yıllarca böyle devam etmeli. İlişkinin bozulması her iki taraf için de iyi olmayacaktır, terör örgütlerinin lehine olacaktır. Müttefik olarak Türkiye biraz kaybetme yoluna girmiştir, biz Türkiye’yi bu yoldan çevirmeye çalışacağız" dedi.

2. Dünya Savaşı, soğuk savaş boyunca Türkiye’nin ABD’nin yanında olduğuna dikkat çeken Malloch, ABD’nin önümüzdeki 40 yıl boyunca Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmak istediğini söyledi. Türkiye’nin güvenliğin merkezinde olan bir ülke olduğunun altını çizen Malloch, Türkiye’nin Trump döneminde ABD’nin en iyi müttefiki olmaya devam edeceğini kaydetti.

"Biz olsak kellesini isterdik"

FETÖ’nün iadesi konusuna değinen Malloch, "Türkiye bizim için ticaret ve askerî istihbarat partnerimiz. İki lider arasındaki ilişkiler çok iyi gitti. İki ülkenin birbirine çok ihtiyacı var. Bunlara rağmen ABD, kendi yakın arkadaşı ve müttefiki olan Türkiye’nin makul olan isteğini yerine getiremedi. Bu talep ne; bilinen bir terörist lideri olan ve 16 Temmuz’da başarısız olan darbe girişiminin lideri Fetullah Gülen’in geri iade edilmesi. Türkiye bir sürü kanıt göstermesine rağmen ABD’nin dış işleri bakanı ve adalet bakanlığı yavaş hareket ediyor. Roller tam tersine olsaydı böyle olur muydu? Olmazdı. Türkiye önceden birçok suçluyu ABD’ye iade etti. Eğer Türkiye ABD’nin demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirmeye çalışan bir teröristi ülkesinde barındırsaydı. Biz onun kellesini ister miydik? Evet isterdik. Buradaki problem derin devlet ve Fetullah Gülen’in kendilerini korumak için gerçekleştirdiği yardım kampanyaları. ABD’nin Türkiye'de olan büyükelçisi, Obama’ya sadık olan birisi ve Trump’ın politikalarına bağlı olmayan biri Türkiye ile ABD ilişkilerini zarar verdi" diye konuştu.

"Türkiye, Gülen’i almak için çalışmaya devam etmeli"

Bu durum sonrası derin devleti sorgulamaya başladıklarını kaydeden Malloch, Gülen ve FETÖ'nün İslami bir örgüt olmadığını, bir terör örgütü olduğunu söyledi. Fetullah Gülen’in ABD’de yaptığı yatırımlar sayesinde son derece güvenli bir şekilde yaşadığını aktaran Malloch, yaşananlar sonrası derin devleti sorgulamaya başladıklarını söyledi. "Trump’un bu sorunu çözmesi gerekiyor" diyen Malloch, "Türkiye’nin Gülen’in yasal bir şekilde geri dönmesi için çalışmaya devam etmelidir" dedi.

4 madde önerdi

Son olarak Türkiye için 4 madde öneren Malloch, "Türkiye’nin film fiyaskosunu reddetmesi gerekiyor, Lobicilikten, PR'a, kültürel ilişkilerin incelenmesi gerekiyor. Türkiye’nin yenilenmiş bir stratejiye, yeni bir oyun planına ihtiyacı var. Türkiye’nin taze ve insanlarını, hükümetini ve Cumhurbaşkanını temsil eden oyun planına ihtiyacı var. Kendisini yeniden markalaştırılması lazım. Sadece modern göz kamaştırıcı Osmanlı İmparatorluğu gibi bir ülke değil de herkesin ziyaret edebileceği, yatırım yapabileceği, ticaret yapacağı bir ülke haline gelmesi gerekiyor" diye konuştu.