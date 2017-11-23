Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Tv'de yayınlanan spor programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklarla ilgili sözlerine 'Şerefsiz oğlu şerefsiz' diyerek ilk çıkışı yapan siyasi olan eski futbolcu MHP'li Saffet Sancıklı bu kez de modacı Nur Yerlitaş'ı hedef aldı.

MHP Kocaeli Milletvekilili Saffet Sancaklı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Büyük Türk milletine... Öncelikle bilinmesini isterim ki 21.11.2017 tarihinde malum şahsın ekranlarda ahlak dışı sözlerine karşı yaptığım açıklama sadece Boşnak kökenli bir Türk evladı olmamla sınırlı olmayıp büyük Türk milleti ailesine mensup her bir değerli şahsiyetin gösterdiği tepkiye tercüman olmak içindi. Basın açıklama metnimi tam okuyanlar görecekler ki, malum şahıs ve bu şahsa benzer tiplerin ekranlarda veya kamuoyunda rağbet görmemesi hususunda tüm medya sahiplerini dikkatli ve tedbirli olmaya çağırmakla birlikte kamuoyunu da bu tipler karşısında daha hassas olmaya davet etmiştik. Şehitlerimize dil uzatan Nursuz Yersiz Taşlar da, gazilerimize saygısızlık yapan holiganlar da bu kapsamdadır.

Milletimizin bu tiplere olan toplumsal tepkilerini daha yakından takip ederek görmenin de memnuniyetini yaşıyorum. İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuurunun milletimizin gönlünde artarak devam ettiğini görmekten ayrıca kıvanç duyuyorum.Şahsen TBMM'de milli bir sporcu ve ülkücü kimliğimle bana yüklenen toplumsal sorumlulukların iliklerime kadar farkındayım. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortası olan, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Partimiz MHP ve ülkücü hareketin birer neferi olarak milli vicdanın sözcüsü ve milli-manevi değerlerin koruyucusu olmaya her alanda devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."