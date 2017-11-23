Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5'i tutuklu 30 eski öğretmenden 12'si, 2 yıl 1 ay 10 gün ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Fatih Arslantaş, Murat Kayaaltı, İlyas Yağcıoğlu, Abdullah Dere, Ali Rıza Ar ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat taleplerini yineledi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fatih Arslantaş, Murat Kayaaltı, Abdullah Dere ve Ali Rıza Ar'a 12'şer yıl, İlyas Yağcıoğlu'na ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Sanıklardan Derya Tunçay'ı 6 yıl 3 ay, Ayşe Ar'ı da 3 yıl 1 ay 10 gün hapisle cezalandıran heyet, sanıklardan Emel Dönmez, Fahrettin Hatırlı, Himmet Tozlu, Kasım Köktaş ve Sadullah Okcu'yu ise 2 yıl 1'er ay hapse mahkum etti.Diğer tutuksuz 17 sanığın beraatine hükmeden heyet, sanıklardan İlyas Yağcıoğlu'nun tutukluluk süresini göz önüne alarak, elektronik kelepçe ile tahliyesine karar verdi.Heyet, tutuksuz sanıklardan Deniz Köseler'in dosyasını ise eşinin yargılandığı dosya ile birleştirme kararı aldı.