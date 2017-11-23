Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlere şahsı, milleti ve ülkesi adına şükranlarını sundu.Başta görevi başında şehit olmuş eğitimciler olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyen Erdoğan, uzun yıllar boyunca öğrencilerini çok büyük bir hassasiyet ve fedakarlıkla yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğretmenlere de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temennisinde bulundu.

"Bizler 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz." değerlendirmesini yapan Erdoğan, öğretmenin sadece öğreten ve bilgiyi nakleden insan olmadığını vurguladı.

Öğretmenin, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Bu anlayışla son 15 yıldır bir taraftan eğitimde yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya çaba harcarken, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye de gayret ettik. Önümüzdeki süreçte öğretmenlerin mesleklerini en güzel şekilde icra edecekleri huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın çabası içinde olacağız. Türkiye büyüdükçe, ülkemizin imkanları genişledikçe bunları öncelikle öğretmen ve öğrencilerimizin istifadesine sunmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun olarak ülkenin dört bir köşesinde görevlerini layıkıyla yapmaya devam edeceklerine inandığını aktardı.Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlere şükranlarını sunan Erdoğan, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.