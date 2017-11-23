Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla  yayımladığı mesajında, kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra  eden bütün öğretmenlere şahsı, milleti ve ülkesi adına şükranlarını sundu.Başta görevi başında şehit olmuş eğitimciler olmak üzere, ahirete  irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyen Erdoğan, uzun  yıllar boyunca öğrencilerini çok büyük bir hassasiyet ve fedakarlıkla  yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğretmenlere de sağlıklı, hayırlı ve uzun  ömürler temennisinde bulundu.

"Bizler 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin  kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu  gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz." değerlendirmesini yapan  Erdoğan, öğretmenin sadece öğreten ve bilgiyi nakleden insan olmadığını vurguladı.

Öğretmenin, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden,  öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişi olduğuna  işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi  geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim  sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerine  hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa  göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Bu anlayışla son 15 yıldır bir  taraftan eğitimde yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya,  kalitesini arttırmaya çaba harcarken, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını  iyileştirmeye de gayret ettik. Önümüzdeki süreçte öğretmenlerin mesleklerini en  güzel şekilde icra edecekleri huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın çabası  içinde olacağız. Türkiye büyüdükçe, ülkemizin imkanları genişledikçe bunları  öncelikle öğretmen ve öğrencilerimizin istifadesine sunmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin de mesleklerinin kutsiyetine ve  hassasiyetine uygun olarak ülkenin dört bir köşesinde görevlerini layıkıyla  yapmaya devam edeceklerine inandığını aktardı.Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e başöğretmenlik  unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan  öğretmenlere şükranlarını sunan Erdoğan, tüm eğitim camiasının 24 Kasım  Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.